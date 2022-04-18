В школах сохранятся некоторые карантинные ограничения

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Несмотря на то, что в масштабах страны отменены практически все карантинные ограничения, некоторые из них продолжат действовать в школах по крайней мере до конца апреля. В частности, школьники по-прежнему должны проходить самотестирование на вирус, хотя количество тестов сокращено с двух до одного раза в неделю, начиная с 18 апреля. Те же требования касаются персонала школ. В том случае, если в классе подтверждён случай заражения COVID-19, учащиеся этого класса, у которых проявились симптомы респираторного заболевания, а также страдающие хроническими болезнями, должны пройти трёхкратное тестирование в течение семи дней. Ранее данное требование касалось всех учеников. Позднее на этой неделе будут объявлены карантинные требования для школ, которые будут действовать с мая.