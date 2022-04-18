В РК отменены меры социального дистанцирования

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С 18 апреля в РК отменены практически все меры социального дистанцирования, действовавшие более двух лет, за исключением масочного режима. В частности, сняты ограничения на время работы общественных объектов, число участников личных встреч, проведение массовых шествий и религиозных мероприятий. Снятие ограничений, связанных с коронавирусом, является важным шагом на пути к возвращению к обычной повседневной жизни. С 25 апреля планируется отменить запрет на потребление продуктов питания в кинотеатрах, спортивных и религиозных объектах. Сохранится только требование на ношение масок в помещениях. Маски также потребуются на открытом воздухе для участников массовых мероприятий, если трудно соблюдать безопасную дистанцию. С конца мая будет полностью отменён семидневный обязательный карантин для пациентов с COVID-19. COVID-19 будет переведён с первого на второй уровень в списке инфекционных заболеваний, что позволит пациентам получать лечение во всех медицинских учреждениях. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 17 апреля в стране зарегистрированы 47.743 новых случая COVID-19. Это минимальное число заражённых с 9 февраля, когда началось распространение варианта вируса Омикрон. Общее число заражённых с начала пандемии приблизилось к 16,5 млн человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 850 человек, что на 43 человека меньше, чем накануне.