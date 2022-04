Более 620 тыс. фанатов посетили концерты BTS в Лас-Вегасе

Photo : YONHAP News

Более 620 тыс. фанатов посетили серию концертов группы BTS в Лас-Вегасе в режимах офлайн и онлайн. По данным продюсерского агентства Big Hit Music, в общей сложности 200 тыс. человек пришли посмотреть на четыре концерта, которые состоялись 8, 9, 15 и 16 апреля под названием BTS Permission to Dance on Stage – Las Vegas на стадионе Allegiant. Ещё около 22 тыс. человек собрались, чтобы посмотреть все четыре концерта в прямом эфире на большом экране MGM Grand Garden Arena. 402 тыс. человек увидели финальный концерт, который транслировался в прямом эфире в 182 странах и регионах. В общей сложности 4 млн зрителей в форматах онлайн и офлайн посетили 12 концертов группы Permission to Dance on Stage, а также другие живые выступления, которые с октября 2021 года прошли в Сеуле, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе.