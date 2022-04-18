Экспорт малых и средних предприятий РК увеличился в первом квартале на 13,9%

Photo : YONHAP News

По данным министерства малого, среднего и венчурного бизнеса РК, опубликованным 18 апреля, объём экспорта южнокорейских малых и средних предприятий в период с января по март составил 30 млрд 400 млн долларов. Это на 13,9% больше, чем годом ранее, а также самая высокая сумма за первый квартал с момента начала отслеживания соответствующих данных в 2010 году. Рекордный показатель первого квартала был достигнут на фоне восстановления мировой экономики, несмотря на затянувшуюся вспышку COVID-19. При этом экспорт пластиковых изделий увеличился на 6,2% в годовом исчислении, составив 1 млрд 340 млн долларов, а экспорт фармацевтических препаратов вырос на 12,3%, составив 1 млрд 340 млн долларов. Зарубежные поставки автокомплектующих выросли на 0,6% до 1 млрд 90 млн долларов. При этом экспорт косметических изделий упал на 9% из-за сокращения поставок в Китай, составив 1 млрд 120 млн долларов.