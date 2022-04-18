12 мая состоится второй саммит по вопросам борьбы с пандемией коронавируса

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Второй Международный саммит по вопросам борьбы с пандемией коронавируса пройдёт 12 мая в формате видеоконференции. Об этом говорится в совместном письменном заявлении стран-председателей США, Белиза, Германии, Индонезии и Сенегала, распространённом 18 апреля Белым домом. В нём подчёркивается, что «появление и распространение новых штаммов коронавируса, усилило необходимость стратегии, направленной на борьбу с COVID-19 во всём мире». Отмечается необходимость создать, поддерживать и финансировать глобальный потенциал, необходимый для борьбы с новыми штаммами COVID-19, а также с будущими кризисами в области здравоохранения. В повестку саммита вошли такие вопросы, как вакцинация, эффективное применение тестов и средств лечения, защита медицинских работников, укрепление системы здравоохранения, устойчивое финансирование этой системы. Первый саммит по вопросам борьбы с пандемией состоялся в сентябре прошлого года. Ожидается, что РК также примет участие в мероприятии.