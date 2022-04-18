Ядерные посланники РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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18 апреля в Сеуле состоялась встреча спецпредставителя США по северокорейским вопросам Сона Кима со специальным представителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком. Их предыдущая встреча состоялась 4 апреля в Вашингтоне. Но Гю Док сообщил журнаолистам, что столь частые контакты связаны с серьёзностью политической ситуации в регионе. Стороны разделили опасения по поводу высокой вероятности продолжения Пхеньяном действий, повышающих напряжённость. Но Гю Док и Сон Ким договорились совместно противостоять действиям КНДР, нарушающим резолюции Совета Безопасности ООН. Они отметили, что в настоящий момент как никогда важно сохранять боеготовность РК и США. Сон Ким подтвердил приверженность США своим обязательствам по обеспечению безопасности РК. Стороны договорились продолжить попытки вернуть КНДР за стол переговоров, подтвердив готовность к диалогу без предварительных условий.