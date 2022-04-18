Политика правительства по рынку недвижимости оценивается отрицательно

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Большинство экспертов по недвижимости отрицательно оценили политику правительства по регулированию профильного рынка, проводившуюся последние пять лет. Как свидетельствуют результаты исследования, проведённого Федерацией корейских промышленников совместно с Корейским научным обществом по вопросам недвижимости, вышеуказанную оценку дали 92,8% респондентов. Положительную оценку дали лишь 3,6%. Среди наиболее неэффективных мер правительства названы система ограничения арендного залога и месячной арендной платы (24,2%), ужесточение контроля за реновацией жилья (21,1%), усиление налоговой политики (18,9%), жёсткое ограничение ипотечного кредитования (10,5%), повышение налога на недвижимость (9,5%). Среди причин повышения цен на недвижимость 49,1% экспертов назвали политику правительства, не отражающую ситуацию на рынке. Также были названы такие факторы как низкая процентная ставка, наличие больших объёмов ликвидности на рынке, нехватка жилья в востребованных районах. При этом позицию правительства о том, что рост связан с манипуляциями с недвижимостью в коммерческих целях, поддержали лишь 5,5%.