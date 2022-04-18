В РК повышается потребительская активность

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После отмены практически всех мер социального дистанцирования южнокорейские аэропорты вновь заполняются людьми. Авиакомпании активно готовятся к увеличению количества рейсов по международным маршрутам. Торговые компании также расширяют свою деятельность, ожидая восстановления потребительской активности. Авиакомпании готовят к работе самолёты, проводя тщательную проверку всех систем. Персонал техобслуживания чистит двигатели, что позволит сократить выбросы парниковых газов. В аэропортах выстраиваются очереди. В прошлом году в условиях жёстких карантинных ограничений услугами международного аэропорта Инчхон пользовались в среднем около 8 тыс. человек в сутки. Теперь показатель вырос до 24 тыс. Одновременно выросла посещаемость ресторанов в аэропорту. Сотрудники отмечают, что до апреля в ресторанах часто персонала было больше, чем посетителей, но после отмены мер социального дистанцирования ситуация резко изменилась. Количество клиентов выросло практически в два раза. Крупные универмаги также сообщают о значительном увеличении количества покупателей. Со следующей недели в некоторых универмагах возобновляют акции, в рамках которых производители пищевой отрасли давали возможность посетителям попробовать их продукцию. Напомним, что с 18 апреля в РК отменены практически все меры социального дистанцирования, действовавшие более двух лет, за исключением масочного режима. В частности, сняты ограничения на время работы общественных объектов, число участников личных встреч, проведение массовых шествий и религиозных мероприятий. Снятие ограничений, связанных с коронавирусом, является важным шагом на пути к возвращению к обычной повседневной жизни. С 25 апреля планируется отменить запрет на потребление продуктов питания в кинотеатрах, спортивных и религиозных объектах. Сохранится только требование на ношение масок в помещениях.