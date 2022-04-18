В РК выявлены первые случаи заражения новыми штаммами Омикрон XE и XM

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В РК выявлены случаи заражения новыми гибридными штаммами варианта коронавируса Омикрон - XE и XM. Об этом сообщили 19 апреля в Центральном штабе противоэпидемических мер. К настоящему моменту зарегистрированы два пациента, заразившиеся штаммом XE и один - XM. Один из заражённых штаммом XE прибыл в страну из Великобритании. Его диагноз был подтверждён 27 марта. Случай заражения внутри страны был подтверждён 30 марта. Заражение штаммом XM подтверждено 27 марта. В настоящий момент все заражённые прошли курс лечения. Карантинные власти пытаются отследить пути их инфицирования. Известно, что вариант ХE является гибридом штаммов ВА.1 и ВА.2 – обычного Омикрона и его более заразной «стелс» версии. Он примерно на 10% более заразен, чем «стелс Омикрон». По данным ВОЗ, после января этого года в ряде стран, в том числе, в Великобритании, США и Ирландии, зафиксированы более тысячи инфицированных ХE. Такие случаи отмечаются также в Таиланде, Японии и Тайване. Штамм XM также является гибридом вариантов Омикрона ВА.1 и ВА.2. О его спецификациях пока данных нет. Случаи заражения зарегистрированы в восьми странах, в том числе, в Германии, Дании и Австрии. Ссылаясь на данные ВОЗ, в Центральном штабе противоэпидемических мер сообщают, что отличие новых штаммов от прежних незначительное. Однако из-за недостатка клинических данных по новым вариантам COVID-19 власти продолжают мониторинг ситуации. 23 марта в провинции Чолла-Намдо выявили первый случай заражения новым рекомбинантным штаммом Омикрон – XL. О наличии у него значительных отличий от уже распространённых вариантов вируса данных нет.