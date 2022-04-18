Валютные депозиты резидентов РК сократились

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По данным Банка Кореи, опубликованным 19 апреля, непогашенные депозиты резидентов в иностранной валюте составили в конце марта 92 млрд 710 млн долларов. Это на 5 млрд 430 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Показатель сократился в связи с инвестиционной активностью компаний РК за рубежом, а также увеличением объёма расчётов за импорт. Кроме того, частные лица активно продавали доллары в связи с ростом его курса. К резидентам относятся граждане страны, иностранцы, проживающие в РК более полугода, и иностранные компании. Данные не включают межбанковские депозиты в иностранной валюте. Февральский рост произошёл за счёт увеличения долларовых депозитов компаний. Депозиты юридических лиц сократились на 4 млрд 470 млн долларов, а депозиты физических лиц - на 960 млн долларов.