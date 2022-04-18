Военные самолёты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО РК

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В марте военные самолёты ВВС РФ и Китая вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны РК (KADIZ). По сообщению объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, 24 марта примерно в 11 часов утра два российских военных самолёта вошли в опознавательную зону над Восточным морем к северо-западу от острова Уллындо. Их полёт продолжался полчаса. При их приближении к опознавательной зоне южнокорейские ВВС подняли в воздух истребители для сопровождения. Российская сторона предварительно не сообщала о данном полёте, а пилоты не отвечали на попытки связаться с ними. В тот этот день Северная Корея провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты. 23 марта один военный самолёт Китая также вошёл в опознавательную зону противовоздушной обороны РК, покинув её через две минуты. Это произошло в районе, где опознавательные зоны двух стран пересекаются. Военные отмечают, что о подобных действиях официально сообщается только в особых случаях, когда речь идёт о проникновении в зону KADIZ большого количества самолётов или о нарушении воздушной границы. Последние два случая были малозначительными и не требовали обязательного освещения в прессе.