За два года количество доставщиков выросло в РК более чем на 22%

Photo : YONHAP News

В прошлом году в РК количество людей, занятых в сфере доставки, выросло на 9,7% в годовом исчислении, составив 428 тыс. человек. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, это максимальный показатель с 2013 года, когда началось ведение соответствующей статистики. Рост начался с началом пандемии коронавируса. По сравнению с 2019 годом, численность доставщиков выросло на 22,6%. Отмечается также спрос на услуги присмотра за детьми и пожилыми людьми. В прошлом году количество профильных работников, а также тех, кто работает в сфере медицинских услуг, выросло на 12% в годовом исчислении, составив 629 тыс. человек. Это может быть связано с влиянием пандемии коронавируса и продолжающимся процессом старения общества. Между тем, количество людей, занятых в ресторанном бизнесе, сократилось на 6,8%, что объясняется последствиями пандемии и мер социального дистанцирования. Учитывая улучшение эпидемической ситуации, в этом году показатель может повыситься.