Глава МИД РК встретился со спецпредставителем США

Photo : YONHAP News

19 апреля в Сеуле министр иностранных дел РК Чон Ый Ён встретился со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом. Министр отметил, что в течение всего срока работы действующего правительства РК и США поддерживали тесное сотрудничество по проблемам Корейского полуострова. Он подчеркнул, что стороны должны сохранять мир и стабильность в регионе путём продолжения совместных усилий в этом направлении. Чон Ый Ён предложил продолжить тесное сотрудничество в возвращении Севера за стол переговоров, сохраняя высокую степень обороноспособности вооружённых сил РК и США. Сон Ким согласился с предложением министра, подчеркнув необходимость жёстко реагировать на провокации Севера. Он также подтвердил готовность Вашингтона к диалогу с Пхеньяном без каких-либо условий.