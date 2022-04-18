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Политика

Глава МИД РК встретился со спецпредставителем США

Write: 2022-04-19 15:19:19Update: 2022-04-19 15:36:26

Глава МИД РК встретился со спецпредставителем США

Photo : YONHAP News

19 апреля в Сеуле министр иностранных дел РК Чон Ый Ён встретился со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом. Министр отметил, что в течение всего срока работы действующего правительства РК и США поддерживали тесное сотрудничество по проблемам  Корейского полуострова. Он подчеркнул, что стороны должны сохранять мир и стабильность в регионе путём продолжения совместных усилий в этом направлении. Чон Ый Ён предложил продолжить тесное сотрудничество в возвращении Севера за стол переговоров, сохраняя высокую степень обороноспособности вооружённых сил РК и США. Сон Ким согласился с предложением министра, подчеркнув необходимость жёстко реагировать на провокации Севера. Он также подтвердил готовность Вашингтона к диалогу с Пхеньяном без каких-либо условий. 
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