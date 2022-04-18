Экспортные компании РК призывают правительство поддержать их

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Южнокорейские экспортные компании призвали правительство принять экстренные меры поддержки в связи с ухудшением их положения из-за ситуации в Украине. 18 апреля Институт международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли провёл собрание по вопросу влияния роста цен на сырьё на торговую сферу. Представители 16-ти отраслей сообщили, что рентабельность их деятельности быстро снижается по причине резкого роста мировых цен на сырьё. Так, в январе и феврале импортные цены на неон, применяющийся в производстве полупроводников, выросли на 156%. Это вызвано тем, что 30-50% импорта этого газа в РК приходились на Россию и Украину. Также высказываются прогнозы, что ситуация с высокими ценами на нефтепродукты может затянуться. Поэтому деловые круги призывают временно отменить пошлину на ввоз нефти. Кроме того, в поддержке нуждаются компании, уже заключившие контракты на поставки товара в Россию и понёсшие огромные финансовые потери в связи с невозможностью осуществления дальнейших поставок.