Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Решение о ношении масок на открытом воздухе будет принято в начале мая

Write: 2022-04-20 10:02:18Update: 2022-04-20 15:33:57

Решение о ношении масок на открытом воздухе будет принято в начале мая

Photo : YONHAP News

Решение о том, сохранить ли обязательное ношение масок на открытом воздухе, будет принято в начале мая. Об этом сообщил 20 апреля министр государственного управления и безопасности РК Чон Хэ Чхоль. Он подчеркнул, что в настоящее время  масочный режим имеет принципиально важное значение, поэтому решение о его отмене или продлении будет принято после тщательного анализа ситуации и консультаций с экспертами. Благодаря отмене большинства мер социального дистанцирования, будет проведено большое количество мероприятий, которые ранее были отменены либо перенесены. Это, в частности, местные фестивали, число участников которых до сих пор было ограничено. Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в последнее время стабилизировалась, необходимо продолжать контроль за заболеваемостью, не ослабляя внимания к группам риска и стараясь  предотвратить распространение новых штаммов коронавируса,- отметил Чон Хэ Чхоль. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >