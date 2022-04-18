Решение о ношении масок на открытом воздухе будет принято в начале мая

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Решение о том, сохранить ли обязательное ношение масок на открытом воздухе, будет принято в начале мая. Об этом сообщил 20 апреля министр государственного управления и безопасности РК Чон Хэ Чхоль. Он подчеркнул, что в настоящее время масочный режим имеет принципиально важное значение, поэтому решение о его отмене или продлении будет принято после тщательного анализа ситуации и консультаций с экспертами. Благодаря отмене большинства мер социального дистанцирования, будет проведено большое количество мероприятий, которые ранее были отменены либо перенесены. Это, в частности, местные фестивали, число участников которых до сих пор было ограничено. Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в последнее время стабилизировалась, необходимо продолжать контроль за заболеваемостью, не ослабляя внимания к группам риска и стараясь предотвратить распространение новых штаммов коронавируса,- отметил Чон Хэ Чхоль.