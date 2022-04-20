В РК вступили в силу три основные конвенции МОТ

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20 апреля в РК вступили в силу три основные конвенции Международной организации труда (МОТ). Как сообщили в министерстве труда и занятости, это прошедшие в прошлом году процедуру ратификации конвенции № 87 о свободе объединения и защите прав на организацию, № 98 о праве на организацию и ведение коллективных переговоров и № 29 об обязательном и принудительном труде. РК присоединилась к МОТ в 1991 году, но долгое время не ратифицировала четыре из восьми основных конвенций, направленных на защиту прав трудящихся. Конвенция № 105 об упразднении принудительного труда временно исключена из списка, поскольку она требует пересмотра южнокорейского законодательства. Между тем, многие эксперты высказывают опасения по поводу несоответствия внутреннего законодательства ряду принципов конвенций МОТ. Отмечается также, что, если в ходе судебного разбирательства одна из сторон будет ссылаться на международное трудовое законодательство, то суд будет вынужден принять такие доводы из-за недостаточной проработанности внутренних законов. Отмечается, что международные стандарты трудового законодательства следует рассматривать через критерии и понятия внутренних законов.