МВФ понизил прогноз роста экономики РК на 2022 год до 2,5%

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Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой прогноз роста экономики РК на этот год, понизив его с 3% до 2,5%. Одновременно прогноз инфляции повышен с 3,1% до 4%. Эксперты полагают, что рост мировой экономики замедлится. В этой связи МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год с 4,4%до 3,6%. Прогноз МВФ ниже, чем оценка Банка Кореи в 3%¸ а также глобальных рейтинговых агентств Moody's Investors Service и Fitch Ratings в 2,7%. Тем не менее, сокращение прогноза МВФ на 0,5% оказалось меньше, чем на 0,6% для развитых стран. Прогноз инфляции МВФ выше, чем оценка Банка Кореи в 3,1% процента. Агентство Fitch Ratings ожидает, что потребительские цены в РК вырастут в этом году на 4,1%. На прошлой неделе Банк Кореи повысил учётную ставку на 0,25% до 1,5%, чтобы обуздать инфляцию и рост долгов домохозяйств. Ожидается, что в ближайшие месяцы центральный банк ужесточит денежно-кредитную политику. Есть опасения, что повышенная инфляция и быстрорастущие долги домохозяйств сократят частные расходы. Потребительские цены в РК выросли в марте на 4,1% по сравнению с прошлым годом. Рост цен впервые более чем за 10 лет превысил 4%.