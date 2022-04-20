На Севере идёт подготовка к военному параду

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В Северной Корее завершается подготовка к крупномасштабному военному параду. Эксперты пришли к такому выводу после анализа спутниковых снимков, сделанных компанией Planet Labs. На снимках видны примерно 12 тыс. человек, находящихся на территории учебного полигона аэродрома «Мирим» в Пхеньяне. Снимки были сделаны 17 апреля, за неделю до празднования 90-летия Корейской народной армии, которое будет отмечаться 25 апреля. В тот же день большое скопление людей зафиксировано на площади имени Ким Ир Сена, где 17-18 апреля были установлены большие палатки. Между тем, на интернет-сайте 38 North размещено сообщение о проведении 17 апреля на площади репетиции парада с участием нескольких тысяч военных и десятков единиц боевой техники. На следующей день порядка 20 военных самолётов и 10 вертолётов были выстроены на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта «Сунан»,- говорится в сообщении. Информированный источник в Сеуле предположил, что на этот раз Север мобилизует для участия в параде более 20 тыс. военнослужащих, представит бронеавтомобили и пусковые установки. Не исключено, что к празднику могут быть приурочены испытания стратегического оружия, в том числе, межконтинентальной баллистической ракеты и баллистической ракеты подводного базирования.