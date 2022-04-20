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Политика

Спецпредставитель США продолжает визит в Сеул

Write: 2022-04-20 12:14:28Update: 2022-04-20 12:17:33

Спецпредставитель США продолжает визит в Сеул

Photo : YONHAP News

19 апреля министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён встретился в Сеуле со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и пути сохранения стабильности в регионе. Ли Ин Ён отметил необходимость поддержания тесного сотрудничества между Сеулом и Вашингтоном во время смены власти в РК. Он также подчеркнул, что стороны должны продолжать усилия по урегулированию ситуации на Корейском полуострове дипломатическим путём. Сон Ким заявил в ответ, что РК и США сохраняют готовность к диалогу с Пхеньяном. В программе визита Сона Кима в Сеул - встречи с назначенными избранным президентом Юн Сок Ёлем новыми главами МИД и министерства по делам воссоединения. На 22 апреля намечена встреча со специальным представителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком. 
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