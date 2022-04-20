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В Корее

С 1 мая школы РК вернутся к нормальному режиму работы

Write: 2022-04-20 13:27:53Update: 2022-04-20 13:57:14

С 1 мая школы РК вернутся к нормальному режиму работы

Photo : YONHAP News

Южнокорейские школы возвращаются к нормальному режиму работы после двух лет совмещения очных и удалённых занятий. 20 апреля министр образования РК Ю Ын Хе объявила поэтапный план нормализации работы учебных заведений. До конца апреля школьники по-прежнему должны проходить еженедельное самотестирование на вирус. В том случае, если в классе подтверждён случай заражения COVID-19, учащиеся этого класса, у которых проявились симптомы респираторного заболевания, а также страдающие хроническими болезнями, должны пройти трёхкратное тестирование в течение семи дней. С 1 мая обязательное тестирование будет отменено. Разрешается коллективная учебная деятельность в классах для практических занятий, а также проведение небольших массовых мероприятий, в том числе, выездные экскурсии.  Все занятия будут проходить очно, а занятия в удалённом режиме упраздняются. 
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