РК на втором месте в ОЭСР по отношению затрат на научные исследования к ВВП

Photo : YONHAP News

Затраты на научные исследования составили в 2020 году 4,81% валового внутреннего продукта (ВВП) РК. По данному показателю страна занимает второе место среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),- говорится в докладе Федерации корейских промышленников. Анализ данных с 2001 по 2020 годы показал, что отношение затрат на научные исследования к ВВП выросло за этот период более чем в два раза. Такой рывок позволил РК подняться с девятого на второе место. Тем не менее, эффективность инвестиций в научные исследования оценивается как недостаточная. В 2019 году в РК зарегистрированы 3.057 патентов. По этому показателю РК занимает четвёртое место среди стран ОЭСР. В расчёте на 1 млн долларов инвестиций в научные исследования зарегистрированы лишь 0,03 патента. Это одиннадцатый показатель в ОЭСР. По мнению Федерации корейских промышленников, это свидетельствует о неэффективности инвестиций в данный сектор.