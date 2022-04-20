Вице-премьер РК встретился с главой Всемирного банка

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18 апреля вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили ситуацию в Украине и меры противодействия глобальным угрозам, среди которых COVID-19. Кристалина Георгиева отметила увеличение рисков, связанных с последствиями боевых действий в Украине, отметив их незначительное влияние на РК, учитывая прочную экономическую базу страны. 19 апреля Хон Нам Ги встретился с министром финансов Индии Нирмалой Ситараман, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества. Он отметил необходимость тесного сотрудничества членов «Большой двадцатки» для восстановления мировой экономики. Вице-премьер выразил надежду на то, что члены организации конкретизируют обсуждение вопросов укрепления глобальных цепочек поставок и восстановления свободной торговли.