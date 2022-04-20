Во второй половине года возможна новая волна COVID-19

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Южнокорейские эксперты полагают, что в период с ноября по начало следующего года можно ожидать новую волну заражений COVID-19. Такой прогноз озвучила 20 апреля профессор университета Конгук Чон Ын Ок на симпозиуме, организованном Корейским управлением по контролю и профилактике заболеваний. По её словам, важным фактором является сохранение таких мер сдерживания вируса как социальное дистанцирование и поддержание темпов вакцинации. Снижение интереса населения к вакцинации может увеличить масштабы новой волны заражений от 5 до 20%. В результате осложнений, вызванных новыми заражениями в указанный период, количество смертей может варьироваться от 700 до 2.700. Чем ниже уровень четвёртого этапа вакцинации, тем выше смертность. То же самое касается и количества тяжёлых пациентов. Прогноз о возможной новой волне во второй половине года озвучил и другой участник симпозиума, профессор университета Качхон Чон Чжэ Хун. По его мнению, при новых гибридных вариантах штамма Омикрон доля тяжёлых случаев течения болезни может снизиться за счёт эффекта вакцинации и наличия иммунитета. Однако новые варианты могут быть более заразными, имея больше возможностей для обхода иммунитета.