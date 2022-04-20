В Сеуле пройдёт выставка контентов по дауншифтингу

В Сеуле в смешанном онлайн- и офлайн-режиме состоится выставка контентов по дауншифтингу и переезду из городов в сельскую местность. Мероприятие будет проходить с 22 по 24 апреля в выставочном центре аТ в муниципальном округе Сочхо-гу. В ходе церемонии открытия выставки состоится награждение лучших молодых фермеров, добившихся успеха на новом поприще. В этом году в выставке примут участие представители 82 региональных администраций, государственные и частные компании. Они представят предложения тем, кто интересуется переездом в сельские районы для жизни и ведения фермерской деятельности. Кроме того, там можно получить консультацию по участию в программах поддержки дауншифтеров и начинающих фермеров, познакомиться с возможностями трудоустройства в сельских регионах, а также с программами для венчурного бизнеса. Каждый регион представит свои предложения по привлечению молодых людей.