Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В Сеуле пройдёт выставка контентов по дауншифтингу

Write: 2022-04-20 14:19:33Update: 2022-04-20 14:24:27

В Сеуле пройдёт выставка контентов по дауншифтингу

В Сеуле в смешанном онлайн- и офлайн-режиме состоится выставка контентов по дауншифтингу и переезду из городов в сельскую местность. Мероприятие будет проходить с 22 по 24 апреля в выставочном центре аТ в муниципальном округе Сочхо-гу. В ходе церемонии открытия выставки состоится награждение лучших молодых фермеров, добившихся успеха на новом поприще. В этом году в выставке примут участие представители 82 региональных администраций, государственные и частные компании. Они представят предложения тем, кто интересуется переездом в сельские районы для жизни и ведения фермерской деятельности. Кроме того, там можно получить консультацию по участию в программах поддержки дауншифтеров и начинающих фермеров, познакомиться с возможностями трудоустройства в сельских регионах, а также с программами для венчурного бизнеса. Каждый регион представит свои предложения по привлечению молодых людей.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >