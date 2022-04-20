Комиссия по приёму президентских полномочий против отмены масочного режима

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Комиссия по приёму президентских полномочий выступила против возможной отмены в мае масочного режима. В ходе состоявшейся 20 апреля встречи с журналистами представитель комиссии Син Ён Хён заявил, что правительству не стоит торопиться с данным решением, поскольку масочный режим является базовым средством профилактики всех инфекционных болезней и последним рубежом борьбы с ними. Он представил результаты исследования, согласно которым, 86% населения положительно оценивают обязательное ношение масок. Син Ён Хён подчеркнул, что маски являются самым эффективным способом сдерживания вируса и минимизации социального ущерба. По его словам, отмена всех противоэпидемических мер при сохранении коронавирусной угрозы является «неразумным шагом». Необходимо совмещать поэтапную нормализацию жизни с мерами защиты людей, входящих в группу риска. Он также отметил необходимость более взвешенно отнестись к переходу к обычной повседневной жизни. Данная позиция передана правительству.