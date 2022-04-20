В РК усугубляется проблема ожирения и нехватки витаминов

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Под влиянием пандемии коронавируса в РК увеличилось количество людей, страдающих ожирением и нехваткой витаминов. Это связано со снижением физической активности и увеличением потребления полуфабрикатов. Об этом говорится в докладе Корейского института по оценке эффективности медицинского страхования, опубликованного 21 апреля. В нём изложены результаты анализа ситуации за последние пять лет. В прошлом году в стране было зарегистрировано чуть более 335 тыс. человек с нехваткой витаминов и более 30 тыс. страдающих ожирением. Последний показатель в два раза выше, чем в 2017 году. Среднегодовой рост составил 19,2%. Доля мужчин с ожирением выросла в 3,4 раза, среди женщин показатель вырос в 1,6 раза. При этом темпы увеличения числа пациентов с таким диагнозом оказались более высокими среди детей и подростков в возрасте до 19 лет. В возрастной категории от 10 до 19 лет показатель вырос в 3,6 раза, до 10 лет – в 3 раза. У 335.441 человека диагностирована нехватка витаминов. Это более чем в два раза больше, чем в 2017 году. В течение последних пяти лет их количество увеличивалось в среднем на 22% в год. В 2020- 2021 годах рост превысил 30%. Среди жителей страны в возрасте до 10 лет рост составил 80,9%, от 10 до 19 лет – 69,6%, от 80 до 89 лет – 43,1%. При этом фиксируется острая нехватка витамина D, которая возникает при недостатке солнечного света и несбалансированном питании.