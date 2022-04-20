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21 апреля Ли Чхан Ён приступил к обязанностям управляющего Банком Кореи на четырёхлетний срок. Он сменил на этом посту Ли Чжу Ёля, возглавлявшего Банк Кореи на протяжении восьми лет. Срок его полномочий истёк 31 марта. Ранее на этой неделе Национальное собрание одобрило кандидатуру Ли Чхан Ёна, а 20 апреля президент РК Мун Чжэ Ин утвердил его назначение. Новый руководитель главного финансового учреждения страны был профессором экономического факультета Сеульского государственного университета, заместителем председателя финансового комитета, главным экономистом Азиатского банка развития и директором Азиатско-Тихоокеанского департамента МВФ. Во время парламентских слушаний Ли Чхан Ён сказал, что Банк Кореи продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы обуздать инфляцию. Он отметил, что темпы ужесточения могут быть скорректированы для поддержания экономического роста.