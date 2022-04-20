В РК проходит 12-й чемпионат мира по тхэквондо пхумсэ

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С 21 по 24 апреля в городе Кояне провинции Кёнгидо проходит 12-й чемпионат мира по тхэквондо в категории пхумсэ. Мероприятие проводится Всемирной федерацией тхэквондо (WT) на родине этого вида спорта впервые с 2007 года. Чемпионат 2020 года, который должен был пройти в датском Хернинге, отменили из-за пандемии коронавируса. Соревнования проводятся по 36 категориям в традиционной технике и формате фристайл. В них принимают участие спортсмены старше 12 лет. На этот раз своё мастерство продемонстрируют 760 спортсменов из 63 стран. Это максимальное количество стран, когда-либо направлявших своих представителей для участия в соревнованиях. Среди участников - католическая монахиня из Сингапура Линда Сим, которая в 2011 году выступала на чемпионате во Владивостоке в группе до 65 лет. Тогда ей было 55 лет. На этот раз она включена в группу старше 66 лет. В 2018 году на Тайване она завоевала бронзовую медаль. В сборную РК вошли 57 человек. Впервые чемпионат мира по тхэквондо пхумсэ проходил в 2006 году. До 2014 года чемпионаты проводились ежегодно, а затем раз в два года. Пхумсэ — это сочетание приёмов защиты и нападения, выстроенных в определённой последовательности. Их цель состоит в проведении боя с воображаемым противником.