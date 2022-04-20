Промышленные круги выступают за пересмотр планов достижения углеродной нейтральности

Программа южнокорейского правительства по сокращению выбросов парниковых газов должна быть изменена, поскольку её реализация в нынешнем виде оказывает отрицательное влияние на промышленность. Такая позиция была озвучена 21 апреля участниками 19-го Корейского форума промышленных отраслей (KIAF). Программа предусматривает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 40% по сравнению с 2018 годом. Председатель форума Чон Ман Ги заявил, что эта цель была определена без учёта развития ядерной энергетики, поэтому она нуждается в корректировке. Активное применение АЭС позволит сократить выбросы парниковых газов в энергетике на 79 млн тонн, что даст дополнительные квоты на выбросы для промышленности и логистической отрасли. Участники форума согласились с этой позицией. Они отметили, что достижение углеродной нейтральности – это вызов отечественной промышленности в условиях слабой зелёной энергетики.