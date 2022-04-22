Агентство Moody's сохранило за РК кредитный рейтинг Aa2

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сохранило за РК суверенный кредитный рейтинг Aa2 со стабильным прогнозом. Об этом сообщило 22 апреля министерство планирования и финансов РК. Страна занимает второе место в Азии по кредитному рейтингу после Сингапура. Эксперты Moody's приняли данное решение с учётом прогнозов о стабильном восстановлении южнокорейской экономики и мер правительства по противодействию средне- и долгосрочным рискам. Рейтинг Aa2, который является третьим по величине, сохраняется за РК с декабря 2015 года. Одновременно агентство представило прогноз роста южнокорейской экономики на этот год на уровне 2,7%. Указывается, что РК, несмотря на влияние ситуации в Украине и роста мировых цен на сырьё, сохранит нормальные темпы роста, благодаря восстановлению потребления и высоким показателям производства полупроводников. Одновременно отмечается наличие геополитических рисков, которые могут повлиять на рейтинг РК.