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Дома престарелых временно откроются для посещений

Write: 2022-04-22 10:48:36Update: 2022-04-22 10:54:22

Дома престарелых временно откроются для посещений

Photo : YONHAP News

Правительство РК решило временно разрешить личные посещения домов престарелых и пансионатов длительного ухода в период с 30 апреля по 22 мая. В настоящий момент такие посещения запрещены в рамках противоэпидемических мер, поскольку пожилые люди входят в группу риска, являясь наиболее уязвимыми перед коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Ким Бу Гём, выступая 22 апреля на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Данное  решение связно с улучшением эпидемической ситуации. Учитывалось также и то, что на протяжении длительного времени пожилые люди, находящиеся в вышеуказанных учреждениях, не имели возможности встретиться со своими близкими. Посещения будут разрешены только тем, кто прошёл вакцинацию или переболел коронавирусом. 
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