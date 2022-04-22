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В Корее

В Сеуле снизился уровень удовлетворённости питанием среди молодёжи

Write: 2022-04-22 11:15:06Update: 2022-04-22 11:18:11

В Сеуле снизился уровень удовлетворённости питанием среди молодёжи

Photo : YONHAP News

В условиях пандемии коронавируса в Сеуле отмечается значительное сокращение уровня удовлетворённости питанием среди молодёжи, студентов, подённых работников и представителей других групп с нестабильным финансовым положением. Об этом свидетельствуют  результаты исследования, проведённого в сентябре-октябре прошлого года среди свыше 4 тыс. сеульчан. Средний уровень удовлетворённости питанием составил 6,95 балла из 10 возможных. Самые высокие показатели отмечены в возрастных категориях от 30 до 60 лет, а также в домохозяйствах, объединяющих два и более поколения. У людей, живущих в одиночку, показатель ниже. Между тем, уровень удовлетворённости снизился среди студентов, временных рабочих и людей, занятых простым физическим трудом. В мэрии считают, что это связано с дестабилизацией рынка труда на фоне пандемии. 13% респондентов заявили, что за время пандемии состояние их здоровья ухудшилось. Это люди старше 70 лет, домохозяйства, состоящие из одного человека, и те, кто зарабатывает менее 2 млн вон (1.600 долларов) в месяц. 
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