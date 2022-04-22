В РК возобновляют учебные сборы резервистов

В этом году министерство обороны РК решило возобновить сборы резервистов, которые не проводились последние два года в связи с пандемией COVID-19. Сборы будут проводиться со 2 июня. В марте 2020 года они были отложены из-за резкого роста случаев COVID-19, а затем полностью отменены. Обычно сборы начинаются в марте и охватывают 2 млн 750 тыс. человек. В этом году резервисты перед сборами должны пройти тест на COVID-19. При положительном результате участие в сборах невозможно в течение недели после диагностирования коронавируса. Учебные центры будут заполняться на 50-70%. Резервисты должны прослушать по 8 часов лекций по восьми дисциплинам в удалённом режиме, а также пройти восьмичасовой курс переподготовки в офлайн режиме. В соответствии с законодательством, каждый военнообязанный мужчина проходит ежегодные учебные сборы продолжительностью от одного до трёх дней в течение шести лет после завершения военной службы по призыву.