В РК появится инфекционная больница мирового уровня

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Комиссия по приёму президентских полномочий предложила проект создания передовой специализированной инфекционной больницы для противодействия повторным эпидемиям коронавируса. Об этом сообщил 22 апреля на пресс-конференции представитель комиссии Хон Гён Хи. Он отметил, что в больнице будут оборудованы изолированные палаты с отрицательным давлением более чем на 150 мест. Достигнуто общее понимание необходимости создания такого объекта, имеющего ресурсы для клинических испытаний вакцин и препаратов, а также лучшие кадры, в целях противодействия пандемиям в будущем. Был затронут также вопрос формирования фонда на случай появления новых вирусов и обострения эпидемической ситуации. Хон Гён Хи заявил также о необходимости проверки работы многочисленных комиссий и комитетов, работающих при действующем правительстве, а также рассмотрения их актуальности.