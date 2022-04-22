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Политика

На церемонию инаугурации Юн Сок Ёля пригласят 41 тыс. человек

Write: 2022-04-22 12:25:51Update: 2022-04-22 12:32:17

На церемонию инаугурации Юн Сок Ёля пригласят 41 тыс. человек

Photo : YONHAP News

Для участия в церемонии инаугурации избранного президента РК Юн Сок Ёля, которая состоится 10 мая, решено пригласить 41 тыс. человек. Об этом сообщили в комитете по подготовке церемонии инаугурации. Изначально с учётом противоэпидемических рекомендаций планировалось пригласить около 10 тыс. человек, однако планы были изменены после отмены мер социального дистанцирования. Ожидается, что в мероприятии примут участие бывший президент РК Ли Мён Бак с супругой Ким Юн Ок, супруга бывшего главы государства Ро Му Хёна Квон Ян Сук и другие члены семей экс-президентов страны. Действующий президент Мун Чжэ Ин после участия в церемонии отправится в свою частную резиденцию. 25 апреля путём жеребьёвки будут отобраны участники церемонии среди жителей страны, подавших заявку. В день инаугурации в 00 часов состоится церемония ударов в колокол Посингак в столичном муниципальном округе Чонно-гу. Утром Юн Сок Ёль посетит Национальное кладбище в Сеуле, где почтит память павших патриотов, а затем примет участие в церемонии перед Национальным собранием. 
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