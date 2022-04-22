Greenpeace International призывает Юн Сок Ёля отказаться от строительства АЭС

22 апреля, в Международный день Матери-Земли, генеральный директор компании Greenpeace International Норма Торрес отправила открытое письмо избранному президенту РК Юн Сок Ёлю с призывом пересмотреть политику достижения углеродной нейтральности через развитие ядерной энергетики. По её словам, проблема состоит в том, насколько план Юн Сок Ёля по строительству новых АЭС соответствует воле народа. Норма Торрес назвала этот шаг неразумным, если учитывать проблему ядерных отходов. В письме указывается, что РК занимает девятое место в мире по выбросам углекислого газа, поэтому новому правительству следует установить новую цель по сокращению выбросов минимум на 50% к 2030 году. Норма Торрес призвала отказаться от угольных электростанций к 2030 году и прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 44 экологические организации направили письмо вице-президенту Samsung Electronics Ли Чжэ Ёну, призвав его присоединиться к решению проблемы изменения климата.