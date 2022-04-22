Правительство РК продолжит усилия по стабилизации финансовой ситуации

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Правительство РК продолжит прилагать усилия по стабилизации финансовой ситуации. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги в ходе состоявшейся 21 апреля в Вашингтоне встречи с Роберто Сифон-Аревало, главным аналитическим директором по суверенным рейтингам агентства S&P. Стороны обсудили оценку суверенного кредитного рейтинга РК. Хон Нам Ги указал на необходимость принятия правительством разносторонних мер по стабилизации финансовой ситуации, учитывая возросший финансовый дефицит и госдолг в процессе борьбы с пандемией. Он отметил, что последствия ситуации в Украине в виде высокой инфляции и снижения темпов роста оказывают влияние на южнокорейскую и мировую экономики. По его словам, правительство РК рассматривает план действий по разрешению сбоев глобальных цепочек поставок и смягчению последствий боевых действий в Украине. Также он отметил, что влияние пандемии на экономику РК в ближайшее время будет ограниченным.