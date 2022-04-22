РК будет работать над сохранением экосистемы морской отмели «кэтполь»

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин приложит усилия для сохранения экосистемы морской отмели страны «кэтполь», которая отличается высочайшим уровнем биоразнообразия. Об этом он заявил 22 апреля в поздравительном послании участникам мероприятия в экопарке Польгё в уезде Посон-гун провинции Чолла-Намдо, посвящённом Всемирному дню водно-болотных угодий. Отметив, что в пределах «кэтполь» проживают около тысячи видов морских организмов, президент заявил, что ежегодно южнокорейские «кэтполь» перерабатывают 490 тыс. тонн углекислого газа. По его словам, ценность морской отмели в качестве источника ресурсов морепродуктов и устойчивости экологии достигает 18 трлн вон (14,5 млрд долларов) в год. Он написал, что отмели Посон и Польгё являются объектами всемирного наследия, которое было сохранено благодаря усилиям местного населения.