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Экономика

Мун Чжэ Ин надеется на продолжение новым правительством политики углеродной нейтральности

Write: 2022-04-22 15:21:16Update: 2022-04-22 15:25:56

Мун Чжэ Ин надеется на продолжение новым правительством политики углеродной нейтральности

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что политика углеродной нейтральности будет продолжена и следующим правительством. 22 апреля в посте в соцсетях глава государства подчеркнул, что это непростая задача, но РК сможет открыть для себя новую эпоху, если продолжит работу по её реализации при сохранении сотрудничества народа, промышленности и правительства. «Сегодня человечество чувствует всю глубину угрозы для планеты. РК, являясь членом мирового сообщества, стремится к углеродной нейтральности. Мы повысили цель по снижению выбросов парниковых газов к 2030 году до 40%, продемонстрировав всему миру нашу решимость в этом вопросе», - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он отметил, что РК примет участие в акции выключения на 10 минут электроосвещения по случаю Международного дня Матери-Земли, который отмечается 22 апреля. Президент призвал в эти минуты подумать о ценности планеты Земля. 
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