Встреча Юн Сок Ёля и Джо Байдена состоится в Сеуле 21 мая

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Первая личная встреча избранного президента РК Юн Сок Ёля и президента США Джо Байдена состоится в Сеуле 21 мая. Как сообщили ранее дипломатические источники, 20 мая Джо Байден прибудет в Сеул, а 23 мая вылетит в Японию, где на следующий день примет участие в саммите стран-участниц Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD). По данным источников во внешнеполитическом ведомстве, старший директор по Восточной Азии и Океании Совета национальной безопасности Белого дома Эдгар Каган находится в Сеуле для обсуждения деталей предстоящего южнокорейско-американского саммита. Он встречается с представителями Комиссии по приёму президентских полномочий, отвечающими за внешнюю политику. В ходе предстоящего визита в РК Джо Байден может посетить пограничный пункт Пханмунчжом, один из заводов по производству полупроводников и филиал компании-платформы стримингового сервиса Netfilx. Место проведения саммита пока не известно, поскольку резиденция президента перемещается в комплекс зданий министерства обороны. В качестве потенциально возможных мест рассматриваются культурный комплекс MND Convention рядом с министерством обороны, используемый для проведения свадеб и банкетов, и близлежащий Государственный музей Кореи. Никогда раньше южнокорейско-американские саммиты не проводились через 10 дней после инаугурации президента РК.