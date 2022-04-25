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В мире

Делегация избранного президента РК прибыла в Японию

Write: 2022-04-25 11:44:29Update: 2022-04-25 11:45:55

Делегация избранного президента РК прибыла в Японию

Photo : YONHAP News

24 апреля делегация избранного президента РК Юн Сок Ёля  во главе с депутатом Национального собрания от партии Сила народа Чон Чжин Соком прибыла в Токио для политических консультаций.  По прибытии в Токио глава делегации сообщил журналистам, что он привёз письмо Юн Сок Ёля для премьер-министра Японии Фумио Кисиды. «Я думаю, что письмо отражает волю избранного президента и его ожидания в отношении новых отношений с Японией»,- заявил Чон Чжин Сок. Встреча делегации с премьер-министром Японии запланирована на 27 апреля. Кроме того, в программе визита встречи с бывшими премьер-министрами Японии Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугой. 25 апреля делегация избранного президента РК встретилась с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси. Участники встречи договорились решать все неурегулированные проблемы двусторонних отношений путём диалога.  Между тем, южнокорейская делегация не выдвигала никаких конкретных предложений по решению проблем, которые являются давними источниками дипломатического противостояния между Сеулом и Токио. Это, в частности,  принудительный труд во время Второй мировой войны и сексуальное порабощение корейских женщин. 
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