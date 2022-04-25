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В мире

Лишь две страны – КНДР и Эритрея - не вакцинировали граждан от COVID-19

Write: 2022-04-25 12:12:17Update: 2022-04-25 12:14:41

Лишь две страны – КНДР и Эритрея - не вакцинировали граждан от COVID-19

Photo : YONHAP News

Всего лишь две страны мира - Северная Корея и Эритрея - не вакцинировали своё население от COVID-19. Об этом сообщила 24 апреля американская газета Washington Post, ссылаясь на отчёт специального докладчика ООН по правам человека в Северной Корее Томаса Охеи Кинтаны. По его оценке, ограничения в связи с COVID-19, включая закрытие границ, по-видимому, предотвратили вспышку вируса внутри страны, хотя и обернулись «значительной ценой для общественного здравоохранения и дальнейшим усугублением проблем в экономике». Томас Охеа Кинтана отметил, что мировому сообществу необходимо найти способ доставить 60 млн доз, необходимых Северной Корее для вакцинации его 25-миллионного населения. В прошлом году Пхеньян отказался от примерно 3 млн доз вакцины китайского производства Sinovac и 2 млн доз вакцины AstraZeneca из-за опасений возможных побочных эффектов. 
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