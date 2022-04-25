Площадь Сеул Плаза вновь открыта для публики

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Площадь Сеул плаза, находящаяся перед историческим зданием мэрии южнокорейской столицы, которая была закрыта в течение последних двух лет из-за мер социального дистанцирования, вновь открылась для публики. Временный пункт тестирования на COVID-19 демонтирован, и теперь площадь превращена в «библиотеку под открытым небом». Посетители и с удовольствием провели на площади минувшие выходные дни. Они могли погулять вдоль длинных рядов книжных шкафов, выбрать книгу и почитать её, сидя на скамейках. Дети, которые давно искали место для игр, тоже в восторге. «Я засиделась в офисе, где не могла видеть солнечного света и буквально увядала. Как здорово читать книгу в солнечный день вместе с приятелями! Это так хорошо!»- сказала сеульчанка Чон Хэ Вон в интервью KBS NEWS. В книжных шкафах, установленных на площади, более трёх тысяч книг, которые можно читать по пятницам и субботам с 11:00 до 16:00. «Площадь Сеул плаза, изначально предназначенная для общения сеульчан и гостей столицы, обрела новое предназначение. Она даёт возможность наслаждаться чтением книг»,- сказал мэр Сеула О Сэ Хун. Мероприятие под названием «Сеул Плаза для чтения книг» будет проводиться до конца октября этого года. Оно будет сопровождаться различными культурными мероприятиями, такими как встречи с писателями и концерты. Сеул Плаза расположена в центре столицы на проспекте Тхэпхённо в муниципальном округе Чун-гу. Она была открыта 1 мая 2004 года.