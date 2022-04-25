LG Chem разработала высокотермостойкий пластик для аккумуляторных батарей

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Ведущий южнокорейский производитель химической продукции, компания LG Chemical, разработала высокотермостойкий пластиковый материал, предназначенный для замедления теплового разгона литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях. Огнестойкий пластиковый материал может предотвратить распространение пламени, вызванного тепловым разгоном, в течение более чем 400 секунд при температуре 1000°C. Это примерно в 45 раз повышает производительность других аналогов,- говорится в сообщении LG Chemical. Тепловой разгон относится к ситуации, когда тепло в аккумуляторе начинает превышать количество тепла в его окружении и достигает неконтролируемого состояния. Затем избыточное тепло от аккумулятора оказывает влияние на другие аккумуляторы и детали автомобиля, создавая высокий риск возгорания или взрыва. По сообщению компании, после нанесения нового пластикового материала на крышку аккумуляторного блока он помогает замедлить распространение огня и обеспечить время, необходимое для эвакуации и тушения пожара. LG Chemical планирует начать коммерческое производство со следующего года, и в настоящее время ведётся работа над патентными заявками на новый материал в РК, США и Европе.