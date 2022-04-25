Индексы Корейской биржи снижаются из-за повышения процентной ставки ФРС

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Индексы Корейской биржи падают вторую сессию подряд, снизившись 25 апреля более чем на 1,5%. Опасения по поводу того, что Федеральная резервная система США сообщила об агрессивном повышении процентной ставки на следующей неделе, ослабили настроения инвесторов. Главный биржевой индекс KOSPI снизился на 1,76%, или 47,58 пункта, до 2657,13 пункта. Объем торгов был большим и составил 988 млн 300 тыс. акций. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявила на прошлой неделе, что она ускорит ужесточение денежно-кредитной политики путём повышения ставок для сдерживания инфляции, начиная с повышения ставки на 0,5%. Повышение ставок означает более высокую стоимость заимствований для компаний и домашних хозяйств, а также может замедлить экономику. Акции Samsung Electronics упали на 1,04%, SK hynix - на 2,26%, Naver - на 3,83%, Kakao - на 2,5%. Курс национальной валюты составил 1.249,90 воны за доллар, что на 10,8 вон ниже уровня закрытия предыдущей сессии.