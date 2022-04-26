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Политика

РК и США договорились сотрудничать в сфере космической безопасности

Write: 2022-04-26 10:32:17Update: 2022-04-26 10:52:35

РК и США договорились сотрудничать в сфере космической безопасности

Photo : YONHAP News

РК и США будут сотрудничать в противодействии  растущим угрозам космической безопасности. Соответствующий документ подписали начальник управления по вопросам северокорейской политики министерства обороны РК Чо Ён Гын и заместитель помощника министра обороны США по космосу и противоракетной обороне Джон Хилл в ходе состоявшегося 25 апреля в Вашингтоне заседания Рабочей группы по космическому сотрудничеству (SCWG). По данным министерства обороны РК, в соответствии с документом, Сеул и Вашингтон договорились продолжить сотрудничество в обмене разведданными о космической сфере, подготовке экспертов и повышении оперативных возможностей для совместных космических операций. В феврале 2020 года Сеул предложил Вашингтону принять документ по космической политике. С тех пор обе стороны уточняли детали, прежде чем в конечном итоге подписать его. Две страны сотрудничают в вопросах космической безопасности с 2012 года. 
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