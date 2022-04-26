USCIRF рекомендовала отнести КНДР к числу нарушителей свободы вероисповедания

Photo : YONHAP News

Федеральная комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) рекомендовала госдепартаменту в очередной раз внести КНДР в список стран, вызывающих особое беспокойство в плане свободы вероисповедания. Об этом говорится в представленном 25 апреля докладе о нарушениях религиозных свобод в мире. В список вошли 15 стран, в том числе, Китай и Россия. Авторы доклада назвали ситуацию со свободой вероисповедания в КНДР худшей в мире. Комиссия рекомендовала принять жёсткие санкции в отношении против данной страны в целях улучшения ситуации, а также ослабить давление в случае положительных подвижек. Было отмечено также, что РК три года подряд не участвует в принятии резолюции ООН с осуждением нарушений прав человека в КНДР. Госдепартамент США включает КНДР в вышеуказанный перечень в течение 20 лет подряд, следуя рекомендации комиссии. USCIRF была создана в соответствии с Законом о международной религиозной свободе от 1998 года. Она отслеживает случаи нарушения религиозных свобод по всему миру.