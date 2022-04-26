25 апреля в РК 80.361 новый случай COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 25 апреля в стране зарегистрирован 80.361 новый случай COVID-19. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий день. Показатель ниже 100 тысяч сохраняется с 21 апреля. Накопленное количество заражённых с начала пандемии превысило 17 млн человек. То есть, коронавирусом переболел каждый третий житель страны. Уровень заболеваемости неуклонно снижается с 17 марта, когда число инфицированных достигло пика в 621.178 человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 613 человек, что на 55 человек меньше, чем днём ранее. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 82 человека. Менее ста умерших зарегистрированы впервые со 2 марта. Общее число умерших с начала пандемии – 22.325. Коэффициент смертности 0,13%.