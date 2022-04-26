В РК продолжается вакцинация четвёртой дозой препарата от COVID-19

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Эпидемическая ситуация в РК стабилизируется, но положительная тенденция не указывает на снижение опасности коронавируса. Тем более, что в США и Канаде быстрыми темпами распространяется новый штамм. Не исключается возможность его появления в РК. Между тем, южнокорейские карантинные власти решили сосредоточить усилия на минимизации количества тяжёлых пациентов и смертей, вызванных последствиями коронавируса. В частности, продолжается вакцинация четвёртой дозой препарата от COVID-19 людей старше 60 лет. По состоянию на 26 апреля, предварительно записались на прививку 19% представителей данной возрастной категории. Планируется расширить услуги по лечению коронавируса в местных больницах и клиниках. 27 апреля комиссия по приёму президентских полномочий объявит «100-дневную дорожную карту» по снижению доли тяжёлых больных и смертей среди представителей группы риска.