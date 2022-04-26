Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В РК зарегистрированы 56 тыс. случаев повторного заражения COVID-19

Write: 2022-04-26 13:58:16Update: 2022-04-26 14:00:30

В РК зарегистрированы 56 тыс. случаев повторного заражения COVID-19

Photo : YONHAP News

За период с января 2020 по 16 апреля этого года в РК зарегистрированы примерно 56 тыс. случаев повторного заражения COVID-19.  Об этом сообщили  26 апреля в Центральном штабе противоэпидемических мер. Уровень повторного заражения составляет 0,347% от общего количества переболевших коронавирусом 16 млн 130 тыс. человек. Два раза коронавирусом заболели 55.841 человек, три раза – 65 человек. Нынешний показатель более чем в два раза больше, чем по состоянию на 19 марта. До декабря прошлого года доля случаев повторного заражения составляла 0,10%, но после января этого года, когда началось активное распространение штамма Омикрон, показатель вырос до 0,36%. В результате последствий повторного инфицирования скончались 52 человека. Уровень смертности составил 0,09%. Количество тяжёлых пациентов составило 72 человека. Учитывая данную статистику, карантинные власти призывают жителей страны соблюдать профилактические меры. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >